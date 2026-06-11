Latvijas Nacionālais mākslas muzejs vasarā aicina uz jogas rītiem mākslas ieskautā vidē
Šovasar Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) sadarbībā ar jogas studiju “Jivamukti Yoga Riga” jau trešo gadu pēc kārtas piedāvās apmeklētājiem iespēju sākt dienu mierpilnā un iedvesmojošā atmosfērā, piedaloties rīta jogas nodarbībās muzeja telpās.
Jogas rīti norisināsies no 19. jūnija līdz 28. augustam, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 LNMM galvenajā ēkā Jaņa Rozentāla laukumā 1. Nodarbības notiks muzeja 3. stāva vestibilā un uz jumta terasēm, bet sliktu laikapstākļu gadījumā – muzeja telpās.
Jaunās sezonas atklāšana paredzēta 19. jūnijā, sagaidot Starptautisko jogas dienu. Pirmās nodarbības ieņēmumi tiks novirzīti LNMM sociālajai programmai “Nāc muzejā!”, kas veicina iekļaujošas sabiedrības attīstību un kultūras pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Atklāšanas pasākuma dalībniekiem būs pieejami arī uzņēmuma “Abava”sarūpēti atspirdzinājumi.
Visas vasaras garumā nodarbības notiks reizi nedēļā pirms muzeja darba laika. To laikā dalībnieki varēs stiprināt ķermeni, nomierināt prātu un veltīt laiku savai labsajūtai mākslas darbu klātbūtnē. Pēc nodarbības būs iespēja apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju.
“Mūsu mērķis ir uzrunāt lielāku iedzīvotāju grupu un iedvesmot veltīt vairāk laika sev. Muzeja gaisotne palīdz pārslēgties no ikdienas steigas, mazināt stresu un atjaunot saikni ar savu ķermeni – radošā un mierpilnā atmosfērā, kas aicina būt šeit un tagad,” norāda jogas studijas “Jivamukti Yoga Riga” vadītāja Vineta Klotiņa.
Nodarbības vadīs sertificēti studijas pasniedzēji, un tajās var piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes vai fiziskās sagatavotības. Katru reizi paredzēta īsa noskaņošanās, vidējas intensitātes vingrinājumi, kā arī relaksācija un meditācija.
Dalībnieki aicināti ierasties no plkst. 8.45 līdz 8.55, līdzi ņemot ūdens pudeli un, ja vēlas, arī savu jogas paklājiņu. Nodarbības notiks latviešu un angļu valodā.
Dalības maksa ir 23 eiro, un tajā iekļauta arī iespēja pēc nodarbības apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju 3. stāvā. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja reģistrācija vietnē jivamuktiyoga.lv.
Īpašās nodarbību reizēs atspirdzinājumus nodrošinās atbalstītāji “Abava” un “Kalve Coffee”.