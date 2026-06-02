Latvijā turpinās satraucoša tendence: jau desmito mēnesi līst mazāk nekā parasti
Maijs Latvijā bija jau desmitais mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Vidējais nokrišņu daudzums pagājušajā mēnesī valstī bija 38,6 milimetri jeb 77% no 1991. - 2020. gada rādītāja. Vismazāk lija Liepājā, kur nokrišņu daudzums maijā bija vien 10,4 milimetri, savukārt lietainākais mēnesis bija Madonā, kur nokrišņu daudzums sasniedza 89,7 milimetrus.
Sausuma un mitruma rādītājs Latgalē, kā arī dažviet Vidzemē un Ziemeļkurzemē maijā bija normas robežās, citviet valstī bija mēreni vai ļoti sauss laiks, Liepājā un Saldū mēnesis bija ekstremāli sauss.
Vidējā gaisa temperatūra maijā bija +11,7 grādi jeb trīs grāda desmitdaļas virs normas. Zemākā temperatūra bija -3,1 grāds 6. maijā Mērsragā, maksimālā gaisa temperatūra bija +28,2 grādi 4. maijā Daugavpilī.
3. un 4. maijā tika sasniegti 12 jauni siltuma rekordi, un tie bija vienīgie pārspētie temperatūras rekordi pagājušajā mēnesī. Kopš gada sākuma Latvijā pārspēti 19 aukstuma un 141 siltuma rekords.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums maijā bija 72% - no 67% Rīgā līdz 79% Ventspilī. Stiprākās vēja brāzmas - 21,5 metri sekundē - tika novērotas 27. maijā Rīgā.