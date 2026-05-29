Sabiedrība
Šodien 07:30
Vairumam Latvijas skolēnu šodien noslēdzas mācību gads
Šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas 2025./2026. mācību gads.
1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies piektdien, savukārt 9. klašu skolēniem - 12. jūnijā, bet 12. klašu beidzējiem - 19. jūnijā.
Mācību gada sākumā 477 pašvaldību un 76 privātās izglītības iestādēs 1.-12. klases skolas solos sēdās 223 696 skolēni, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija.