Aizturēts vīrietis, kurš svētdien Baložos nogalināja savu biedru
Valsts policija aizturējusi kādu iepriekš nesodītu, 1984. gadā dzimušu vīrieti, kurš svētdien, 24. maijā, nodūra savu biedru.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas laikā starp abiem vīriešiem izcēlās konflikts, kas pārauga fiziskā vardarbībā. Konflikta laikā 1984. gadā dzimušais vīrietis vairākkārt sadūra 1991. gadā dzimušo vīrieti, kurš no gūtajām traumām mira notikuma vietā.
Aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu tajā pašā dienā likumsargi aizturēja 1984. gadā dzimušu vīrieti. Viņš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Valsts policija, izvērtējot kriminālprocesa materiālus un aizdomās turētā personību, 26. maijā vērsās Rīgas rajona tiesā ar ierosinājumu piemērot vīrietim apcietinājumu, taču tiesa nolēma atteikt piemērot drošības līdzekli apcietinājumu. Vīrietim piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, ir noteiktas ekspertīzes, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta – par personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību). Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts sods - mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.