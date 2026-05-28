Karolīnas "Hurricanes" tuvojas pirmajam NHL finālam 20 gadu laikā
Karolīnas "Hurricanes" trešdien nonāca viena panākuma attālumā no iekļūšanas Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas finālā.
Austrumu konferences finālsērijas ceturtajā mačā "Hurricanes" viesos ar 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-1.
Pirmajā trešdaļā nepilnu trīs minūšu laikā "Hurricanes" panāca 3:0. Vispirms pēc spēlētām 15 minūtēm vairākumā precīzs bija Sebastians Aho, bet turpinājumā vārtus vēl guva Džordans Stāls un Logans Stankovens. Noslēdzošajā periodā mazāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām vēl tukšos mājinieku vārtos ripu raidīja Andrejs Svečņikovs.
Uzvarētāju vārtus sargāja Frederiks Andersens, kurš atvairīja visus 18 pretinieku metienus un aizvadīja trešo "sauso" spēli šīs sezonas Stenlija kausa izcīņā. Otrā laukuma pusē Jakubs Dobešs tika galā ar 39 raidījumiem.
Karolīnas "Hurricanes" pēdējo reizi Stenlija kausa finālā spēlēja 2005./2006. gada sezonā, kad kļuva par čempioni. NHL izslēgšanas spēles tā sasniegusi pēdējās astoņas sezonas pēc kārtas, trīs reizes zaudējot konferences finālā.
Rietumu konferences finālā uzvarēja Vegasas "Golden Knights", kas ar 4-0 pārspēja Kolorādo "Avalanche". Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.