Riga Waterfront jaunas mākslas iniciatīvas ietvaros atklāta pirmā ekspozīcija
Kultūrai un laikmetīgajai mākslai būs būtiska loma Daugavas krastmalā izvietoto kvartālu rakstura un nākotnes identitātes radīšanā. Tāpēc Riga Waterfront projekts uzsāk jaunu kultūras iniciatīvu CURRENT – Art & Event Series, kas vēsturiskajā Andrejostas apkaimē aktualizēs laikmetīgo Latvijas mākslu un iepazīstinās ar spilgtākajiem vietējiem māksliniekiem. Pasākumu sērija atklāta ar vairāku mākslinieku ekspozīciju, tai skaitā Indriķa Ģelža darbu, kurš ir viens no šobrīd spilgtākajiem jaunās paaudzes latviešu māksliniekiem.
Iniciatīvas CURRENT – Art & Event Series mērķis ir rīkot izstādes, performances un kultūras notikumus, lai stiprinātu Andrejostas saikni ar pārējo pilsētas daļu veidotu to par nozīmīgu laikmetīgās kultūras un radošās dzīves punktu Rīgā.
“Kādreizējām industriālajām teritorijām Andrejsalas un Andrejostas apkaimē jākļūst par mūsdienīgu, ikvienam atvērtu pilsētvides un kultūras centru, tādējādi pārdzimstot jaunā kvalitātē un veicinot Latvijas kultūrvides attīstību. CURRENT – Art & Event Series ir daļa no ilgtermiņa attīstības redzējuma, iedvesmojoties no citu pasaules metropoļu prakses, kur laikmetīgā māksla kļūst par svarīgu pilsētvides elementu. Tas ne tikai ļauj veidot pievilcīgāku ikdienas vidi, bet sniedz iespēju arvien plašākami sabiedrībai iepazīt jaunus māksliniekus,” uzsver Riga Waterfront projekta attīstītāja Eagle Hills pārstāvji.
Ekspozīcijas centrālais objekts ir šī gada sākumā tapusī instalācija “The River of Timeless Evolution”, kas iepazīstina ar upi gan kā dabas spēku, gan kā vēstures nesēju: tā vienmēr plūst uz priekšu, vienmēr mainās, tomēr bezgalīgi atgriežas jaunās formās. Tās centrā atrodas apļveida ūdens instalācija, kurā ūdens nepārtraukti kustas lokā, simbolizējot nepārtrauktību, atjaunotni un tālāku laika tecējumu. Savukārt instalācijas ķieģeļu pamats atsaucas uz Andrejsalas industriālo atmiņu – noliktavu, ielu un būvju pamatiem.
Viens no ekspozīcijā skatāmajiem objektiem ir arī mākslinieka Indriķa Ģelža “New Knot“ (2023), kura radīšanā izmantots pulēts nerūsējošais tērauds un laka cilpveida formā, kas savērpjas atpakaļ sevī kā stingri nostiepta stīga. Skulptūras atstarojošā virsma šķietami “ievelk” apkārtējo telpu, bet “mezgls” kļūst par spiediena, pretestības un savienojuma simbolu.
Ekspozīcija būs apskatāma līdz 23. jūlijam Rīgā, Eksporta ielā 3A, Riga Waterfront prezentācijas centra darba laikā.