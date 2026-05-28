Vīrietis pēdējo reizi manīts 26. maijā.
112
Šodien 08:57
Rīgā tiek meklēts bezvēsts pazudušais Kristaps Dērups
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts pazudušo 1984. gadā dzimušo Kristapu Dērupu.
Vīrietis 26. maijā izgāja no adreses Mārupē, Zeltrītu ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Pazīmes: augums 180 cm, vidējas miesas būves, skūti mati, neliela bārda, auskars abās ausīs. Iespējams, bija ģērbies melnā vestē, pelēkā cepurē, bēšos gumijas āra apavos. Uz rokām un kājas ir tetovējumi.
Vīrietis pēdējo reizi manīts 26. maijā.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!