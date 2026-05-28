"Nepaliks vai paliks": rūjienietis Markuss Daniels Kolosovs izdos "grūvīgu r&b popdziesmu"
24 gadus vecais mūziķis no Rūjienas puses Markuss Daniels Kolosovs 30. maijā iepriecinās savas mūzikas cienītājus ar jauno singlu "Nepaliks vai paliks". Tā ir grūvīga r&b popdziesma, kurai viņš ir mūzikas un vārdu autors, gan arī producents.
"Mūzika manā dzīvē ir bijusi klātesoša jau kopš bērnības. Klavieres spēlēju gandrīz 18 gadus, paralēli pašmācības ceļā esmu apguvis arī basģitāru, dziedāšanu un producēšanu. Plašākai auditorijai kļuvu pazīstams pēc dalības "X Faktorā", kur mentora Intara Busuļa vadībā nonācu līdz tiešraidēm un ieguvu 4. vietu. Šī pieredze man ļāva saprast, ka vēlos pilnvērtīgi darboties mūzikā — rakstīt dziesmas, spēlēt koncertus un strādāt kā producentam," stāsta Kolosovs.
"Pēdējais laiks man muzikāli bijis ļoti raibs un aizraujošs. Līdz šim jau ir sanācis sadarboties ar vairākiem zināmiem pašmāju māksliniekiem. Man bija liels prieks iesildīt Atvaras debijas albuma koncertu "Sunsstudio" telpās Āgenskalnā, sadarboties ar xantikvariātu, Martu Ritovu, Kristapu Ērgli u.c.
Dziesma ir par cilvēkiem, kuri vienmēr ir gatavi palīdzēt citiem, taču paši pierod visu dzīvē nest saviem spēkiem un reti kad atļaujas palūgt palīdzību. Arī man šī tēma ir personīga. Dziesma man ir kā atgādinājums, cik svarīgi ir iemācīties uzticēties, drošāk runāt par savām sajūtām un nebaidīties lūgt atbalstu no apkārtējiem. Prasme pajautāt palīdzību ne vienmēr nāk viegli, taču tā ir lieta, ko mums vajadzētu mācīties jau no bērna kājas. Nebūtu pareizi domāt, ka tu būsi par apgrūtinājumu draugam, ja jautāsi palīdzību, lai gan tajā pašā laikā esi tāds, kas otram vienmēr ir gatavs palīdzēt. Ceru, ka piedziedājuma rindas "kas no manis pāri paliks" būs par pārdomu punktu daudziem, jo tas, kā mēs ejam cauri dzīvei, cik daudz nesam vienatnē un cik kopā ar citiem, ietekmē to, kā mēs sevi iztērējam."
30. maijā Kolosovs uzstāsies Rūjienas Saldējuma svētkos, kur kopā ar grupu "Devīze" pirmatskaņos arī savu jauno singlu "Nepaliks vai paliks".