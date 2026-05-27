Eiropu pārsteidz ekstremāli laikapstākļi
Lielākā daļa Rietumeiropas piedzīvojusi pirmo ievērojamo karstuma vilnim šovasar. Prognozes rāda, ka temperatūra pacelsies par vairāk nekā desmit grādiem virs ierastā līmeņa, un dažos simtos reģionu jau maijā var tikt uzstādīti jauni temperatūras rekordi.
Portugālē, Spānijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē pēdējās dienās karstums pārsniedzis 30 grādus. Parīzē un Londonā temperatūra - 32 grādus, bet Francijas dienvidrietumos – 35 grādus. Atsevišķos Spānijas reģionos prognozēts karstums līdz 38 grādiem, ziņo "The Guardian".
Francijas Nacionālā meteoroloģijas dienesta "Météo-France" vēstījumā teikts: "Gan dienas, gan nakts temperatūras vairākos reģionos, īpaši valsts dienvidrietumos, šogad var pacelties līdz nebijušam līmenim. Tas ir agrs karstuma vilnis, kas būs intensīvs un ilgs vairākas dienas."
Meteoroloģijas dienests lēš, ka ļoti iespējams tiks uzstādīti jauni rekordi gan augstākajai temperatūrai maijā Francijā, gan vidējai diennakts maija temperatūrai. Iepriekšējais maija karstuma rekords Francijā ir 30,5 grādi, reģistrēts 2025. gadā, savukārt augstākā vidējā dienas temperatūra maijā – 22,8 grādi, datēta 2017. gadā.
Pēc "Météo-France" datiem, neparasto karstumu izraisa karsts gaiss no Marokas.
Īpaši izceļama situācija ir Bretaņā, kur tik augstas temperatūras tik agri sezonā ir ļoti neparastas un var pārsniegt iepriekšējos rekordus par trīs grādiem vai vairāk.
Meteoroloģijas dienests arī norādīja, ka, Eiropu uzskatot par pasaulē visstraujāk sasilstošo kontinentu, šādus anomāla karstuma periodus var gaidīt arvien biežāk.
Britu meteoroloģijas dienests "Met Office" brīdināja, ka nedēļas nogalē izsludināti steidzamie brīdinājumi, un pirmdien temperatūra vietām var sasniegt 33 grādus, pārsniedzot iepriekšējo maija rekordu 32,8 grādi, uzstādītu 1944. gadā, ziņo "Metro".
Dažos Apvienotās Karalistes reģionos varētu tikt izsludināts oficiāls karstuma vilnis, ja temperatūra vismaz trīs dienas pēc kārtas turēsies virs 26–28 grādiem, atkarībā no reģiona.
Francijā tas, visticamāk, nenotiks, jo oficiāls karstuma viļņa izsludināšanai nakts temperatūrām arī jāpaliek virs noteikta sliekšņa. Spānijā šim nolūkam būtu nepieciešamas vēl augstākas temperatūras, raksturīgas vasaras vidum.
Spānijā, kur ceturtdien, 21. maijā, temperatūra jau pacēlās līdz 38 grādiem, Galisijas ziemeļrietumu reģionā nomira divus gadus veca meitene, jo viņu nejauši atstāja uz vairākām stundām tēva automašīnā.
Britu meteorologs Džims N. R. Deils no "Met Office" nosauca pavasara temperatūras virs 30 grādiem par bezprecedenta gadījumu.
Viņš skaidroja: "Tam iemesls ir karstā gaisa plūsma no Āfrikas, pēc tam stabils anticiklons. Un, protams, savu lomu spēlē klimata izmaiņas – par to nav nekādu šaubu."
Deils piebilda, ka vēsāki laika apstākļi atkāpjas jau vairākas desmitgades: "Agrāk temperatūra 30 grādi bija reta, un dažkārt pat vasarā tās nebija. Tagad tas ir kļuvusi par parastu parādību, un nākotnē karstuma viļņi virs 40 grādiem arī var atkārtoties no laika uz laiku."