Mūsu mīluļi
Šodien 10:34
Eksotisks piedāvājums Vecumniekos: mājas tiek meklētas diviem emu
Sociālajā tīklā “Facebook” putnkopības entuziastu grupā “Putnkopība Latvijā-Птицеводство в Латвии” uzmanību piesaistījis neparasts sludinājums – Vecumniekos mājas meklē divi emu.
“Divi emu meklē mājas,” teikts ierakstā, kuru publicējusi Ilona. Sludinājums īsā laikā izraisījis aktīvu interesi komentāros – cilvēki vaicā gan par putnu cenu, gan dzimumu, gan iespēju tos iegādāties.
Emu ir liels, nelidojošs putns, kura dzimtene ir Austrālija. Tas ir otrs lielākais dzīvais putns pasaulē pēc strausa un var sasniegt vairāk nekā pusotra metra augstumu. Emu ir garas, spēcīgas kājas, tas spēj ātri skriet un pārtiek gan no augiem, gan kukaiņiem.
Jāatzīst gan, ka emu Latvijā nav ikdienā bieži sastopams mājputns.