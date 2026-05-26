Uzticība tradīcijām. Izmēģinām jaunāko Mazda CX-5
Krosovers CX-5 ir viens no trim Mazda modeļiem, kas pārsnieguši 5 miljonu robežu. Šodien brauksim ar jauno CX-5, un paskatīsimies, ko Mazda ir izdarījusi citādi?
Tā pagarinājusi riteņu bāzi par septiņarpus, bet visu automašīnu par 14 centimetriem, ielikusi platāk veramas aizmugurējās durvis, garāku un augstāku bagāžnieku un atveramu panorāmas jumtu. Bez tam šeit ir jaunas lampas un pulsējošie pagriezienu signāli, kas ir Mazda “paraksts”.
Dzinējs gan ir tikai viens, 2,5 l bez turbo ar vieglo hibrīdu. Vietas zem pārsega pietiktu lielākam dzinējam vai hibrīdam. Jaunā Mazda CX-5 pieejama kā ar priekšējo, tā visu riteņu piedziņu, un tikai ar "automātu" par 32 līdz 44 000 eiro.
Parasti, kad auto pastiepj garāku, ieguvēji ir pasažieri vai somas bagāžniekā. Šajā gadījumā ieguvēji ir abi, jo otrā rindā ir vairāk vietas, bet bagāžnieks ir milzīgs. Un Mazdā tas vis nenotiek uz pasažieru ērtību rēķina. Aizmugurē ir ļoti daudz vietas, vidus nolokās atsevišķi, durvis veras 90 grādu leņķī.
Mazda CX-5 ir jauna dizaina stūre, jauns spidometra panelis kā BMW, bet vairs nav atsevišķa “klimata” un grozāmā kloķa pa vidu. Ekrāns ir lielāks, un uz Google platformas, tāpēc ir daudz mazu ikonu. Labā ziņa - palikusi parastā ārtrumkārbas svira. Liekam draivā un braucam. Mazda CX-5 ir daudz klusāka nekā iepriekš, te ir dubultie stikli, kas atveras bez trokšņa gluži kā Lexus.
Iespiežot pedāli grīdā, dzinējs atsaucas ar skaidri dzirdamu rūkoņu. 141 ZS tādam SUV šķiet pamaz, vajadzētu ap 200, bet līdz 100 km/h Mazda tāpat tiek 9 - 10 sekundēs. Šeit prasītos īsts hibrīds, tad Mazda būtu ekonomiskāka un jaudīgāka, taču arī dārgāka. Bet to mēs, protams, negribam. Un diez vai pilnais hibrīds būtu daudz ekonomiskāks par Mazda motoru faķīru uzburto e-Skyactiv G. Pilsētā patēriņš var uzlēkt līdz 9,5 l/100 km, bet pa šoseju un ikdienā vispār tas ir 7 - 8 l/100 km.
Vēl varam droši rēķināties ar teicamu pārredzamību un augstas kvalitātes apkārtskata kameru. Pat kaitinošo ātruma pīkstuļu deaktivizēšana Mazdā ir superelementāra - viena pati podziņa un viss.