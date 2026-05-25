Aiztur bulgāru un Latvijas pilsoni par nelegālo migrantu pārvadāšanu
Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēti trīs nelegālo migrantu pārvadātāji, informē Valsts robežsardze.
Veicot informācijas pārbaudi, robežsargi Tabores pagastā apturēja kādu "Nissan" markas automašīnu, kurā atradās divi Bulgārijas pilsoņi.
Savukārt Andrupenes pagastā Valsts policija apturēja kādu "Volvo" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis.
Veicot automašīnu salonu un bagāžas nodalījumu apskati, konstatēts, ka transportlīdzekļos vienā gadījumā atrodas septiņas, bet otrā gadījumā - astoņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Personas iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas - Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem sākti kriminālprocesi par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
15 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Tāpat pret Bulgārijas pilsoni sākts administratīvā pārkāpuma process par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākusi 46 kriminālprocesus pret 36 personām.
Par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu.
Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 3959 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.