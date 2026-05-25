Gaiss Latvijā pirmdien iesils līdz +22 grādiem; pūtīs brāzmains vējš
Pirmdien gaiss Latvijā iesils līdz +22 grādiem, bet Zemgalē, Vidzemē un Latgalē rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-17 metriem sekundē, vēsta sinoptiķi.
Rīts vissiltāk iesācies Rucavā
Pirmdienas saullēktā gaisa temperatūra Latvijā bija no +6 grādiem Liepājas lidostā un Rucavā līdz +13 grādiem citviet Kurzemes piekrastē, kā arī Rīgā, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
Debesis sedz plāni mākoņi, caur tiem daudzviet spīd saule, nav nokrišņu. Pūš lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba un ļoti laba. Rīgā pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra saullēktā no +11 grādiem lidostā līdz +13 grādiem pilsētas centrā un Daugavgrīvā.
Dienas laikā pastiprināsies vējš
Dienas laikā Zemgalē, Vidzemē un Latgalē rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-17 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi. Stiprākās vēja brāzmas gaidāmas pēcpusdienā un vakarā valsts austrumu daļā.
Mākoņi daļēji klās debesis, valsts austrumos dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Vēlā vakarā plašāka nokrišņu zona Latviju sasniegs no ziemeļrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+22 grādi, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +15 grādus.
Rīgā caur mākoņiem spīdēs saule un nelīs, rietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā, brāzmās tas pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas vidū pakāpsies līdz +20 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks laiks saglabāsies pie jūras.
Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē līdz 1024 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +14,3 grādiem Ainažos un Ventspilī līdz +23,5 grādiem Daugavpilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 24. maijā bija +35..+38 grādi Portugālē, Spānijā un Francijā. Londonā gaiss sakarsa līdz +32 grādiem, vietām Vācijā - līdz +33 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -1 grāds dažviet Eiropas augstkalnu rajonos.