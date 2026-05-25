Pirms deviņiem gadiem kļuva par čempioni. Aļona Ostapenko 12. reizi sāks dalību "French Open"
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien sāks Francijas atklāto čempionātu, kurā pirms deviņiem gadiem izcīnīja savu pirmo un līdz šim vienīgo "Grand Slam" titulu.
Ostapenko ar vācieti Ellu Zeidelu pirmās kārtas spēli aizvadīs 6. kortā, un mačs varētu sākties ap plkst. 16. Ostapenko WTA rangā atrodas 31. vietā un ar 29. numuru ir izsēta pamatturnīrā, bet 21 gadu vecā Zeidela ieņem 97. vietu. Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās. Latvijas tenisiste šosezon ir uzvarējusi 15 spēlēs un piedzīvojusi 12 zaudējumus, pie uzvarām turnīros netiekot. Zeidela ir tikusi pie 11 panākumiem 27 mačos.
Latvijas sportiste Aļona Ostapenko, kura sestdien sensacionāli triumfēja Francijas atklātajā tenisa čempionātā, svētdien piedalījās oficiālajā uzvarētājas fotosesijā.
28 gadus vecā Ostapenko Francijas atklātajā čempionātā spēlēs 12. reizi, 11. reizi pēc kārtas sacensības sākot pamatturnīrā. 2017. gadā viņa kļuva par "French Open" uzvarētāju, izcīnot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē, bet pēc tam Parīzes kortos viņai nav izdevies tikt tālāk par trešo kārtu, kur viņa apstājās arī pērn.
Vāciete pamatsacensībās spēlēs pirmo reizi. Iepriekšējos divus gadus viņai neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar polieti Magdu Lineti (WTA 57.). Pārvarot pirmās divas kārtas, Ostapenko var sanākt duelis pret vienu no pasaulē spēcīgākajām tenisistēm, Igu Švjonteku. Pret viņu gan savstarpējās spēlēs Ostapenko veicies ārkārtīgi labi.
Pret 2025. gadu pieaudzis turnīra naudas balvu fonds par gandrīz 10%. Vienspēlēs čempioni iegūs 2,8 miljonus eiro, bet pusfinālisti 1,4 miljonus. Dalība pirmajā kārtā nodrošina 87 tūkstošus eiro. Dubultspēļu čempioni tiek pie 600 tūkstošiem eiro, bet jaukto dubultspēļu - 122 tūkstošiem.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja "French Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei.