Latvijā kopējie nodokļu parādi maija sākumā sasnieguši 834,463 miljonus eiro
Latvijā šogad maija sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, sasniedza 834,463 miljonu eiro apmērā.
Tas ir par 3,2% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2,3% vairāk nekā gada sākumā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Tostarp parādi valsts pamatbudžetam 2026. gada 1. maijā bija 350,513 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,2% vairāk nekā mēnesi iepriekš, parādi pašvaldību budžetiem veidoja 292,423 miljonus eiro, kas ir par 1,1% vairāk nekā mēnesi iepriekš, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 191,527 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 4,9%.
Aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, šogad 1. maijā veidoja 60,9% no kopējās parādu summas jeb 508,218 miljonus eiro.
Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem šogad 1. maijā bija atzīti parādi 2,327 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.
Savukārt atbilstoši normatīviem par piedzenamiem šogad maija sākumā bija atzīti parādi 505,891 miljona eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 210,414 miljonu eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 295,476 miljonu eiro apmērā. No parādiem, kas atzīti par reāli nepiedzenamiem, par 295,423 miljoniem eiro parādniekiem nav naudas līdzekļu un mantas, uz ko vērst piedziņu, savukārt piedziņas noilgums iestājies parādiem 53 100 eiro apmērā.
Atmaksas termiņa pagarinājumi šogad 1. maijā bija piešķirti parādiem kopumā 94,258 miljonu eiro apmērā, kas ir par 42,7% vairāk nekā gada sākumā.
Savukārt apturēto parādu summa, kuriem pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana, šogad maija sākumā bija 231,987 miljoni eiro - šo summu veidoja par maksātnespējīgiem atzītu uzņēmumu parādi. 2026. gada 1. janvārī Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 815,729 miljonu eiro apmērā.