Ar vairāk nekā 500 miljonu eiro investīcijām Brocēnos plāno attīstīt klimatneitrālu cementa ražošanu
Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu uzņēmuma SCHWENK Latvija projekts “Brocēni CC” ir kļuvis par pirmo Eiropas Savienības apstiprināto stratēģisko klimatneitrālās rūpniecības projektu Baltijā. Projekta ietvaros Brocēnos plānots investēt vairāk nekā 500 miljonus eiro, ieviešot oglekļa uztveršanas tehnoloģijas un būtiski samazinot CO₂ emisijas Latvijā.
Eiropas Komisija projektu apstiprinājusi kā stratēģisku projektu saskaņā ar Neto nulles emisiju industrijas aktu ( ES regula 2024/1735) – regulējumu energointensīvās rūpniecības dekarbonizācijas kategorijā cementa sektorā. Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2032. gadam.
“Vairāk nekā pusmiljarda eiro investīcijas Brocēnos apliecina, ka Latvija spēj konkurēt par Eiropas mēroga industriālajiem projektiem un kļūt par vienu no zaļās rūpniecības attīstības līderēm Baltijā. SCHWENK Latvija projekts ir viens no nozīmīgākajiem rūpniecības transformācijas projektiem reģionā — tas stiprinās Latvijas eksporta konkurētspēju, attīstīs modernas oglekļa uztveršanas tehnoloģijas un būtiski samazinās emisijas. Īpaši svarīgi, ka šāds projekts tiek īstenots Brocēnos, kur atrodas vienīgā cementa rūpnīca Latvijā un viens no nozīmīgākajiem būvmateriālu ražošanas centriem Baltijā. Tas ir arī skaidrs signāls starptautiskajiem investoriem, ka Latvijā ir gan nepieciešamā infrastruktūra un kompetence, gan profesionālas institūcijas tik apjomīgu projektu attīstīšanai. LIAA sniegtais atbalsts un koordinācija ar Eiropas Komisiju bija izšķiroša, lai Latvija nostiprinātos Eiropas stratēģisko investīciju kartē,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Projekta ietvaros SCHWENK Latvija plāno uzstādīt oglekļa uztveršanas iekārtas cementa rūpnīcā Brocēnos, Saldus novadā. Mērķis ir līdz 2032. gadam izveidot pirmo CO₂ neitrālo cementa rūpnīcu Baltijā.
Plānots, ka projekts ik gadu samazinās CO₂ emisijas par aptuveni 800 000 tonnām, savukārt kopējais ieguldījums Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā 2031.–2040. gadā sasniegs vairāk nekā 8 miljonus tonnu CO₂ ekvivalenta jeb aptuveni 7% no Latvijas kopējās SEG bilances.
LIAA, kas Latvijā pilda kontaktpunkta funkciju Neto nulles emisiju industrijas akta ietvaros, sniedza atbalstu projekta virzībā un sadarbībā ar Eiropas Komisiju.
“Šis projekts apliecina, ka Latvija spēj piesaistīt ļoti apjomīgas investīcijas augstas pievienotās vērtības un ilgtspējīgas rūpniecības attīstībai. SCHWENK Latvija projekts ir nozīmīgs solis gan Latvijas ekonomikas konkurētspējai, gan virzībai uz klimatneitrālu ražošanu, vienlaikus stiprinot Latvijas lomu Eiropas zaļās industrijas attīstībā,” akcentē LIAA direktore Ieva Jāgere.
Projektā iesaistīts plašs Baltijas un reģionālo partneru loks, tostarp enerģētikas, transporta un infrastruktūras uzņēmumi – KN Energies AB, Akmenes cementas AB, Mitsui O.S.K. Lines Ltd., Larvik Shipping AS.
Paredzēts, ka oglekļa uztveršanas tehnoloģijas nākotnē kļūs par vienu no galvenajiem risinājumiem cementa industrijas pārejā uz neto nulles emisijām. Projekta ietvaros izmantotās tehnoloģijas nodrošina augstu energoefektivitāti un zemākus tehnoloģiskos riskus, kā arī rada jaunu līmeni aprites ekonomikā, ogleklim kļūstot no atmosfērai kaitējoša atlikumprodukta par resursu citu produktu ražošanai.
Eiropas Komisija projektu oficiāli atzina par stratēģisko projektu 2026. gada 12. februārī.