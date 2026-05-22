Sestdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:50
Sestdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem
Sestdien pēc dzestras nakts gaisa temperatūra vietām Latvijā paaugstināsies līdz +24 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, naktī vietām veidosies migla. Dažviet - galvenokārt valsts dienvidaustrumu daļā - iespējams īslaicīgs lietus.
Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +6..+10 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +20..+24 grādus, bet Kurzemes rietumkrastā un Vidzemes piekrastē gaiss iesils līdz +14..+19 grādiem.
Rīgā sestdien nav gaidāmi nokrišņi un sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Naktī gaiss atdzisīs līdz +9 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +23 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks laiks saglabāsies jūras krastā.