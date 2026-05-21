Tiesībsardze Saeimā aicina vienlaikus sargāt gan drošību, gan cilvēktiesības
Cilvēktiesības var pilnvērtīgi pastāvēt tikai drošā valstī, un valsts pienākums ir vienlaikus aizsargāt abus, uzsvēra tiesībsardze Karina Palkova, Saeimā sniedzot ziņojumu par pagājušo gadu.
Viņa pauda, ka demokrātiskas valsts drošība ir priekšnoteikums cilvēktiesību efektīvai aizsardzībai. "Ja valsts drošība tiek nopietni apdraudēta, apdraudētas var tikt arī ikviena cilvēka pamattiesības, tostarp tiesības uz dzīvību, brīvību un cilvēka cieņu. Tāpēc mūsu pienākums ir vienlaikus aizsargāt gan drošību, gan cilvēktiesības, nevis izvēlēties starp tām," sacīja Palkova.
Tiesībsardze piebilda, ka, primāri rūpējoties par cilvēku drošību, tiek nodrošināts pamats, uz kura cilvēktiesības var reāli, praktiski pastāvēt.
Palkova izcēla, ka cilvēka cieņa, taisnīgums un uzticēšanās ir nemainīgi viņas kā tiesībsardzes darba orientieri. Viņa uzsvēra, ka Tiesībsarga institūcija ir drošs balsts, uz kuru Latvijas cilvēki var paļauties, kurai vaicāt padomu, kura uzklausīs un kura palīdzēs vai parādīs ceļu uz risinājumu.
Tiesībsardze pateicās Saeimai par izpratni un atbalstu cilvēktiesību iniciatīvām un konstruktīvu sadarbību to mēnešu laikā kopš viņa ieņem tiesībsardzes amatu. "Normatīvo aktu pilnveide apliecina, ka cilvēktiesību jautājumos ir iespējams panākt vienotu izpratni un rīcību, galvenais ir spēja cieņpilni sarunāties, klausīties un sadzirdēt vienam otru," uzsvēra Palkova.
Savā uzrunā Saeimas deputātiem Palkova vairākas reizes uzsvēra iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi, norādot, ka ikviens individuāls iesniegums ir nozīmīgs. "Tas ir signāls, kas palīdz ieraudzīt plašāku ainu - sistēmiskus trūkumus regulējumā vai tā piemērošanā, kas jau aizskar vai nākotnē var aizskart pamattiesības," viņa teica.
Palkova atzina, ka ikkatras individuālas lietas izskatīšana dod Tiesībsarga birojam un citām institūcijām iespēju savlaicīgi identificēt un novērst pārkāpumus, kā arī ieviest nepieciešamās pārmaiņas, pirms iestājas nopietnākas sekas.
"Es redzu gadījumus, kuros aiz sistēmas procedūrām un formāliem procesiem pazūd pats cilvēks, un tas nav pieļaujams," uzsvēra Palkova.
Jau ziņots, ka Saeima Palkovu apstiprināja tiesībsardzes amatā pagājušā gada 18. septembrī. Jauns tiesībsargs bija nepieciešams, jo iepriekšējais tiesībsargs Juris Jansons 2025. gada jūnijā iesniedza atlūgumu.