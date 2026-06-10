Elektrisku vai pa pusei? Pirmais brauciens ar jauno Lexus ES
TV Autoziņas šoreiz viesojās Kalifornijā, kur izmēģināja jauno Lexus ES. Turpmāk tas būs pieejams kā hibrīds vai kā 100% elektrisks limuzīns.
Būtiski piebilst, ka ES varēs iegādāties gan ar priekšējo, gan ar visu riteņu piedziņu. Latvijā elektriskais Lexus ES ieradīsies jau jūlijā, bet hibrīds tuvāk rudenim. Lexus ES hibrīdmodelis ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu maksās sākot no 58 500 eiro, savukārt elektriskkais Lexus ES arī ar priekšējo vai visu riteņu piedziņu - no 65 700 eiro. Ņemot vērā ka elektriskais Lexus ES var kvalificēties EKKI līdzmaksājumam, par to varētu būt lielāka interese.
Pilnpiedziņas izpildījumā tas attīsta 345 ZS, baterija ir 75 kWh, bet paātrinājums līdz 100 km/h ir 5,5 sek. Ar vienu uzlādi tas var nobraukt vairāk nekā 500 km. Priekšpiedziņas ES spēšot nobraukt pat 580 km. Arī salonā viss ir jauns -jauna stūre, pogas, multimēdiju sistēma ar lielāku ekrānu. Transmisijai ir līdz šim mazākais selektors Lexus automašīnās, bet jaunie ēdekļi ir tādi kā piedien augstas klases limuzīnam.