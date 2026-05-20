Lūdz palīdzību Gulbenes pusē bezvēsts pazudušās pusaudzes Lauras Kalniņas meklēšanā
Valsts policija lūdz iedzīvotāju iesaisti un palīdzību bezvēsts pazudušās pusaudzes Lauras Kalniņas meklēšanā.
Saskaņā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa sniegto informāciju, 2011. gadā dzimusī meitene pēdējo reizi manīta šā gada 18. maija vakarā.
Kā norāda likumsargi, Laura ap pulksten 20.14 redzēta Gulbenes novada Stradu pagastā, taču kopš tā brīža viņas atrašanās vieta joprojām nav zināma un tuviniekiem nav izdevies ar viņu sazināties.
Pazudušās meitenes pazīmes: augums 168 cm, kalsnas miesas būves, blondi mati ar rozā šķipsnām un melniem matu galiem. Bija ģērbusies melnas krāsas biksēs, melnas krāsas siltā jaka.
Valsts policija aicina ikvienu rūpīgi aplūkot meitenes aprakstu un nekavējoties atsaukties, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par Lauras Kalniņas iespējamo atrašanās vietu vai citi meklēšanai noderīgi fakti. Informēt likumsargus iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 25484675 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.