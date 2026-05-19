Liepājā kaitbordists izmisīgi cīnās par dzīvību puskilometru no krasta, turoties tikai pie dēļa
Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts bojāgājušais, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā, mēģinot no ūdens izvilkt enkuru, sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni. Tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, cilvēks izsauca glābējus un varēja sagaidīt palīdzību. Glābēji, izmantojot motorlaivu, cilvēku nogādāja krastā.
Pēc septiņiem vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks un saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka aptuveni 500 metru attālumā no krasta jūrā atrodas cilvēks, kas turas pie kaitborda dēļa un saviem spēkiem netiek krastā. Glābēji, izmantojot laivu, nogādāja cilvēku krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Šorīt saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji, apsekojot ezeru, atrada apgāzušos laivu un blakus tai - bojāgājušu cilvēku.
Glābēji nogādāja cilvēku un laivu krastā un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.
VUGD atgādina, ka, nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai. Papildu drošībai arī pieaugušos dienests aicina izmantot glābšanas vestes.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem viens kūlas ugunsgrēks, 17 uz glābšanas darbiem, bet vēl desmit izsaukumi bija maldinājumi.