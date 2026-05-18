Jelgavā smiltīs top Juras laikmets: tēlnieki gatavojas 20. Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam
Jelgavā ieradušies smilšu tēlnieki no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu darbu pie skulptūru veidošanas 20. Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam. Pasta salā valda rosība – 15 mākslinieki no Turcijas, ASV, Ukrainas, Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas soli pa solim pārvērš smiltis iespaidīgos mākslas darbos. Tēlnieki pie skulptūru izveides strādās līdz ceturtdienai, 21. maijam.
Kā informē Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, šogad festivāls norisinās jubilejas zīmē un aicinās apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā miljoniem gadu senā pagātnē – Juras laikmetā. Tēlnieki savos darbos iedzīvina gan dinozauru pasauli, gan stāstus par dzīvības attīstību, dabas spēku un savstarpējo līdzsvaru. Skulptūrās līdzās dinamiskām un spriedzes pilnām ainām atklājas arī mierpilni brīži, rūpes par pēcnācējiem un cilvēkam tuvās tēmas – izvēles, iztēle un attiecības.
Apmeklētāji varēs apskatīt arī demo skulptūru “Dinozauru sanāksme”, ko veido Agnese Rudzīte-Kirilova no Latvijas un Roger Ferralla no Spānijas. Tajā attēlota aina no Juras laikmeta – dažādu sugu dinozauri pulcējušies kopīgā ikdienas brīdī, kamēr ainavu no augšas vēro tiranozaurs un debesīs riņķo pterodaktili.
Savukārt festivāla ieejas vārtu skulptūru “Volcanus” veido Sanita Rāviņa no Latvijas. Latīņu vārds “Volcanus” apzīmē uguns un vulkānu dievu romiešu mitoloģijā – kalēju un amatnieku aizbildni, kurš kala bruņas un ieročus dieviem un varoņiem. Tieši Volcanus devis savu vārdu vulkāniem, jo senatnē tika uzskatīts, ka vulkānu izvirdumi saistīti ar viņa dusmām un darbībām.
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls Pasta salā norisināsies 23. maijā, piedāvājot plašu kultūras un izklaides programmu visas dienas garumā. Dienā apmeklētājus priecēs aktivitātes ģimenēm, rotaļu izrādes, putu ballītes, radošās darbnīcas, lielizmēra spēles un improvizācijas teātra priekšnesumi, savukārt vakarā brīvdabas koncertzālē “Mītava” notiks sezonas atklāšanas koncerts. Uz skatuves kāps grupa “Kautkaili”, Samanta Tīna, grupa “Pienvedēja Piedzīvojumi” un Fiņķis, radot enerģisku un daudzveidīgu vakara programmu.
Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un tiešsaistē. Festivāla dienas biļete ļauj brīvi pamest teritoriju un tajā atgriezties, tādējādi radot iespēju vienā dienā izbaudīt gan smilšu mākslu, gan Muzeju nakts daudzveidīgo piedāvājumu, noslēdzot vakaru ar koncertprogrammu brīvdabas koncertzālē “Mītava”.
Festivāla apmeklētāju ērtībai būs nodrošinātas papildu autostāvvietas – to atrašanās vietas meklējiet Waze lietotnē.