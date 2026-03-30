"Par vienu sirsniņu vairāk!" TV personība Aivis Ceriņš dalās ar aizkustinošu vēsti
Televīzijas raidījumu un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš vietnē "Instagram" publiskojis sirsnīgu un emocionālu ierakstu, liekot noprast, ka viņa ģimenē drīzumā gaidāms pieaugums.
Ceriņš saviem sekotājiem veltīja īsu, bet nozīmīgu vēstījumu: "Par vienu beznosacījuma mīlestības sirsniņu vairāk, kuru sargāsim un lolosim… " Lai gan plašākas detaļas netiek atklātas, teksts nepārprotami liecina, ka televīzijas raidījumu vadītājs gatavojas trešo reizi kļūt par tēvu.
Priecīgais paziņojums nekavējoties izpelnījies milzīgu atsaucību no sekotāju un draugu puses. Piemēram, Anete raksta: "Aivi, sirsnīgi jums visiem sveicieni!", savukārt citi lietotāji neskopojas ar tādiem vārdiem kā "Woooow! Ceriņ! Visa pasaules mīlestība", "Milzīgs prieks par jums!" un daudzām sirsniņu emocijzīmēm.
Gaidāmais mazulis Aivim Ceriņam būs trešā atvase. No iepriekšējās laulības ar televīzijas personību Leldi Ceriņu viņam ir divi bērni – meita Adele un dēls Francis. Abu laulība tika šķirta 2023. gada izskaņā, taču abi turpina kopīgi rūpēties par atvasēm.
Leldes un Aivja Ceriņu medusmēnesis Filipīnās
Kopš pagājušā gada sabiedrībai kļuvis zināms, ka Ceriņa jaunā dzīvesbiedre ir uztura speciāliste no Rēzeknes Dana Piteronoka. Līdz šim pāris savu privāto dzīvi no liekas publicitātes centies pasargāt, taču šis īpašais dzīves notikums pamudinājis viņus padalīties ar skaisto vēsti arī plašākai auditorijai.