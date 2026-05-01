Pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš.
Trakā pasaule
Šodien 11:23
"Laiks doties tālāk!" Aivis Ceriņš beidz darbu raidījumā "Preses klubs"
Latvijā pazīstamais pasākumu un raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš savā "X" kontā dalījies ar jaunumiem - pēc 12 gadiem viņš beigs darbu TV24 raidījumā "Preses klubs".
Aivis Ceriņš saka ardievas raidījumam "Preses klubs": "Starp vairākiem tūkstošiem novadītu "Preses kluba" raidījumu, šis būs atmiņā paliekošs, mans pēdējais dzīvais ēters 12 gadu garajā maratonā. Laiks doties tālāk un turpināt darbu sabiedrības labā!" raksta Aivis un saka neizmērojamu paldies TV24 kolektīvam.
Starp vairākiem tūkstošiem novadītu Preses kluba raidījumu, šis būs atmiņā paliekošs, mans pēdējais dzīvais ēters 12 gadu garajā maratonā.— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) May 1, 2026
