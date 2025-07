Pa Daugavpili sākuši vizināties retro tramvaji...

“Daugavpils satiksmei” gan pašlaik ir vēl citas rūpes – lai lūžņos nenonāk par spīti brīdinājumiem no Krievijas iepirktie tramvaji. To rezerves daļas vairs nav pieejamas iegādei, līdz ar to uzņēmums aktīvi meklē piemērotus aizstājējus no citiem ražotājiem. Šogad plānoti trīs apjomīgi rezerves daļu iepirkumi, process esot sarežģīts un prasa ievērojamu laiku.