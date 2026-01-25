Aicina atzīmēt 80 gadu jubileju, kopš Daugavpils ielās devās pirmais tramvajs
2026. gads SIA “Daugavpils satiksme” un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ir nozīmīgs jubilejas gads – pēc 10 mēnešiem apritēs 80 gadi kopš brīža, kad pilsētas ielās devās pirmais tramvajs. Šis notikums iezīmēja jaunu posmu pilsētas attīstībā un sabiedriskā transporta vēsturē, kļūstot par neatņemamu ikdienas dzīves un pilsētvides sastāvdaļu.
Atzīmējot šo nozīmīgo jubileju, visa gada garumā SIA “Daugavpils satiksme” īstenos dažādas aktivitātes, kas veltītas tramvaju vēsturei, attīstībai un stāstiem par cilvēkiem, kuri to veidojuši, pilnveidojuši un izmantojuši gadu desmitiem.
Jau no februāra Daugavpils iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs iespēja iesaistīties jubilejas aktivitātēs, piemēram, piedalīties interesantu faktu apkopošanā. Aktīvākie jubilejas norišu dalībnieki saņems piemiņas balvas.
Plašāka informācija par plānotajām aktivitātēm, to norisi un iesaistes iespējām sekos drīzumā.