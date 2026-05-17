Jelgavas jaunie autobusi
Jelgavas autobusu parks atjaunojis autoparku un tagad pilsētas ielās kopš sestdienas, 16. marta, kursē desmit jauni dīzeļa-hibrīda autobusi.
FOTO: Jelgavā sākuši kursēt jauni autobusi
JAP saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvu par bezizmešu autobusu ieviešanu pasažieru pārvadājumos tuvāko gadu laikā pilsētā plāno palielināt savu autoparku ar bezizmešu autobusiem. Jau šobrīd ap 12 procentiem pilsētas pasažieru pārvadājumu tiek nodrošināti ar elektroautobusiem. Bet līdz šī gada beigām projektā “H2Value” JAP turpina testēt pasažieru pārvadājumos “Toyota Caetano” ražotu ar ūdeņradi darbināmu autobusu. Taču kamēr bezizmešu autobusu iegādei nav iespējams piesaistīt ES finansējumu, JAP iepirkuma rezultātā iegādājies desmit jaunus ar dīzeļmotoru un hibrīdsistēmu darbināmus “M3” kategorijas pirmās klases autobusus.
JAP valdes loceklis Gints Burks skaidro, ka šobrīd vecākajiem autobusiem, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus pilsētā, ir jau 16 gadi un tie nobraukuši ap miljons kilometru, tāpēc jaunu autobusu iegādes nepieciešamību diktēja pakalpojuma nodrošināšanas kvalitāte un pasažieru drošības jautājums.
Jaunos autobusus iepirkuma rezultātā piegādā SIA “Avar Auto” – “MAN Truck & Bus SE” pārstāvis Latvijā. Viena autobusa izmaksas ir 290 320 eiro (bez PVN).