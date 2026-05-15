Jelgavas slimnīcā sagaidīts šī gada 200. mazulis
Jelgavas pilsētas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā ceturtdien, 14. maijā, sagaidīts šī gada 200. mazulis – puisītis Emīls.
Kā informē Jelgavas valstpilsētas pašvaldībā, mazais jelgavnieks Emīls pasaulē nāca 14. maijā pulksten 4.18, 3400 gramus smags un 52 centimetrus garš. Emīls ir pirmais bērns un ļoti gaidīts Liliānas un Mārtiņa Legzdiņu ģimenē.
Vecāki jautāti par vārda izvēli, atzīst, ka ar to veicies viegli. “Emīls – latvisks, skanīgs un labi sasaucas ar uzvārdu. Tikai paši tagad smejamies, ka Emīls jau rāda savu raksturu, kā “Emīla nedarbos”,” saka mazā jelgavnieka mamma Liliāna. Vecāki dēlam vēl veselību, lai aug gudrs, laimīgs, paklausīgs un priecē vecākus.
Divsimtā bērniņa ģimeni šodien slimnīcā sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis, vēlot veselību mazulim un prieku ģimenei.
Pēc nodaļas sniegtajiem datiem šogad janvārī Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā piedzimuši 39 bērniņi, februārī 34, martā – 55 un aprīlī – 50 jaundzimušie. 100. bērniņš – meitenīte Kerola – slimnīcā tika sagaidīta 18. martā.
Slimnīca saka paldies visām ģimenēm par uzticēšanos.