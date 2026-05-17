Bauskas novada Viesturos gaida Satversmes tiesas spriedumu par vēja parku
Bauskas novada Viesturu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome (IKP) tikās ar Bauskas novada vadību, lai pārrunātu vēja parka “Sējas” ieceri, tās ietekmi uz lauksaimniecības zemēm un ainavu, kā arī pašvaldības pozīciju un vēršanos Satversmes tiesā par teritorijas plānošanas tiesībām.
Sapulce 14. maijā notika Viesturu kultūras centrā, un tajā piedalījās Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, Rundāles apvienības pārvaldes vadītājs Aigars Sietiņš, Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente, informē Bauskas novada pašvaldība.
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvji diskutēja par vēja parka “Sējas” ieceri, ietekmi uz apkārtējo vidi, lauksaimniecības zemēm un ainavu. Iedzīvotāji pauda bažas par vēja elektrostaciju izbūvi uz auglīgām lauksaimniecības zemēm, kā arī par vietējo kopienu iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.
Domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks skaidroja pašvaldības nostāju par teritorijas plānojumu un vēja elektrostaciju attīstību novadā. Viņš uzsvēra, ka Bauskas novada pašvaldība jaunajā teritorijas plānojumā bija noteikusi papildu teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība nebūtu pieļaujama, lai aizsargātu ainavu, auglīgās lauksaimniecības zemes un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Sanāksmes laikā tika pārrunāta arī Bauskas novada domes vēršanās Satversmes tiesā saistībā ar valsts līmenī noteiktajiem ierobežojumiem pašvaldības tiesībām lemt par teritorijas attīstību. Pašvaldība iepriekš Valsts vides dienestam vairākkārt norādījusi, ka plānotā vēja parka teritorija lielākoties atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur šāda apbūve nav pieļaujama, kā arī uzsvērusi, ka iecere neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Šobrīd pašvaldība gaida Satversmes tiesas lietas turpmāko izskatīšanu.