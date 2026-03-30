Bauskas novadā par 7 miljoniem eiro pārbūvēs reģionālo autoceļu starp Bārbeli un Ozolaini
Trešdien, 1. aprīlī, sāks pārbūvēt reģionālā autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posmu no Ozolaines līdz Bārbelei, un grantētais ceļš iegūs asfaltbetona segumu. Visā posmā pārbūvēs ceļa segu, ieklājot asfaltbetonu, pārbūvēs sabiedriskā transporta pieturas, sakārtos ūdens atvadi, pārbūvēs tiltu pār Iecavas upi.
Bārbelē pārbūvēs jau esošās ietves un apgaismojumu un būvēs jaunas, kā arī pārbūvēs krustojumu ar autoceļu Ķekava–Skaistkalne (P89) un, iebraucot apdzīvotā vietā no Ozolaines puses, ieviesīs satiksmes mierināšanas risinājumus – uz ceļa izbūvēs drošības saliņu.
Savukārt Ozolainē, pie krustojuma ar autoceļu P87, ar asfalta segumu pārbūvēs arī valsts vietējā autoceļa Ozolaine–Dupšas (V1016) posmu (0–0,320 km), kas pašlaik ir daļēji ar grants, daļēji – novecojušu asfalta segumu.
Darbu laikā būvobjektā braukšanas ātrums būs ierobežots līdz 60 km/h, darbu vietā – līdz 50 km/h, un ieviesīs ar luksoforiem regulētu reverso kustību. Arī pārbūvējot tiltu pār Iecavas upi, satiksmi organizēs pa vienu braukšanas joslu, tādēļ līdz novembrim, kad plānots pabeigt būvdarbus, autovadītājiem būs jārēķinās ar ierobežojumiem un jāplāno papildu laiks ceļā.
Lai varētu īstenot projektā paredzētos risinājumus, būvdarbu sākumposmā ceļa nodalījumu joslā cirtīs kokus un krūmus. VSIA Latvijas Valsts ceļi ir saņēmusi Bauskas novada pašvaldības atļauju 29 atsevišķi augošu koku ciršanai, no tiem 18 kokus cirtīs Bārbelē (pie autoceļa P87 un P89).
Darbus veic SIA CBS Igate par līgumcenu 7 206 047,24 eiro, tos finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts, projekta autors ir SIA ReālProjekts.
Reģionālais autoceļš P87 ir vienīgais reģionālais savienojums, kas var nodrošināt autosatiksmi no Jēkabpils un Aizkraukles puses Kurzemes virzienā, uz Liepāju, Ventspili, nebraucot cauri Rīgai un pa Rīgas apvedceļu. Patlaban ceļš visā maršrutā ir ar grants segumu, pēc posma Ozolaine – Bārbele pārbūves ar grants segumu paliks posms no Bārbeles līdz krustojumam ar reģionālo autoceļu P85. To pārbūvei ir gatavs būvprojekts posmā Bārbele-Valle un pašlaik tiek izstrādāts būvprojekts posmā Valle–reģionālais autoceļš Rīgas HES–Jaunjelgava (P85), darbu izmaksas tiek lēstas 30 milj. eiro apmērā. Tuvākajos gados šie būvdarbi netiek plānoti, jo tiem nav finansējuma.