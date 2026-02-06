Ādažu novadā turpmāk pašvaldības bērnudārzos bērni varēs mācīties peldēt bez maksas
Jauns.lv

Ādažu novada domes ārkārtas sēdē tika veikti grozījumi telpu nomas maksu un pakalpojumu maksu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs "Riekstiņš", "Strautiņš", "Mežavēji" un "Piejūra". Grozījumi paredz bezmaksas peldētapmācības nodrošināšanu šo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, ziņo Ādažu novada pašvaldība.

Tiek norādīts, ka lēmumprojekts izraisīja plašas diskusijas, taču tika atbalstīts, astoņiem deputātiem balsojot "Par", bet septiņiem - atturoties. Deputātu vairākums uzskatīja, ka ūdeņiem pārbagātajā novadā bērnu drošība uz ūdens ir prioritāra un bezmaksas peldēšanas apmācības veicinās baseina nodarbību apmeklējumu un vēlmi apgūt peldēt prasmi.

Vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta peldētapmācība arī ārpus nodarbību laika, tai skaitā bērniem kopā ar viņu vecākiem. Šis pakalpojums ir par maksu.

