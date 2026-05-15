“Apvienotais saraksts” par premjera amata kandidātu izraudzījies Andri Kulbergu
Pašlaik opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts", gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu.
Deputāts iepriekš izvirzīja savu kandidatūru premjera amatam.
"Apvienoto sarakstu" veido Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija.
Pašlaik AS Saeimā pārstāv 13 deputāti.
Iepriekš savus premjera amata kandidātus jau izziņojušas vairākas citas partijas. "Progresīvie" šim amatam izvirzījuši Saeimas frakcijas vadītāju un partijas līdzpriekšsēdētāju Andri Šuvajevu, partija "Latvija pirmajā vietā" ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers, Nacionālā apvienība tam pieteikusi Ilzi Indriksoni.
Tāpat vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien lēma demisionēt.
AS, Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, pauda NA valdes priekšsēdētāja Indriksone.
Pēc Indriksones paustā, partijas kā sadarbības partneri redz "Jauno vienotību" (JV). "Vai visu JV vai daļa, mēs jau nezinām, kāda ir viņu pozīcija šajā brīdī," teica Indriksone, paužot cerību, ka JV būs gatava iesaistīties.
NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS - 13, bet ZZS - oficiāli 16, tomēr partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.