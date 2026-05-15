Kas par mocīšiem Biķerniekos! “Latvijas Gada motocikls 2026” testu dienā Biķernieku trasē vērtē jaunākos motociklu modeļus. FOTO

“Latvijas Gada motocikls 2026” kandidātu ievērtēšana Biķernieku trasē; 14.05.2026.
Ceturtdien, 14. maijā, Biķernieku trasē aizvadīta “Latvijas Gada motocikls 2026” testu diena, kurā šogad tika pārstāvēti 45 motocikli no vairāk nekā 15 ražotājiem. Jau 11. reizi pasākums pulcēja moto nozares profesionāļus un medijus, kuri visas dienas garumā vērtēja jaunākos un aktuālākos modeļus Latvijas tirgū.
Šī gada konkurss pārsteidza ar lielu pieteikto dalībnieku skaitu un īpaši daudzveidīgu sastāvu – no sportiskajiem un dinamiskajiem "Ducati" modeļiem līdz ceļojumu un piedzīvojumu motocikliem no BMW, "Triumph", "Honda" un "Yamaha". Pirmo reizi dalībnieku vidū bija arī "Kawasaki". Arvien redzamāku vietu motociklu tirgū ieņem dažādu zīmolu ražotāji no Ķīnas, kuru modeļi pēdējos gados būtiski uzlabojuši kvalitāti, aprīkojumu un braukšanas īpašības. Tas apliecina, ka konkurence segmentā kļūst arvien daudzpusīgāka un pieejamāka pircējiem.
Vienlaikus eksperti atzina, ka šogad ievērojami sarucis elektrisko motociklu piedāvājums. Ja iepriekšējos gados elektro modeļi tika uzskatīti par strauji augošu tendenci, tad šoreiz dominēja tradicionālie iekšdedzes motocikli, īpaši piedzīvojumu un sporta tūrisma segmentā.
Testu dienas laikā žūrija vērtēja motociklu vadāmību, ergonomiku, drošības tehnoloģijas, dinamiku un komfortu dažādos braukšanas režīmos. Konkursa organizatori uzsver, ka “Latvijas Gada motocikls” desmit gadu laikā kļuvis par nozīmīgāko motociklu nozares notikumu Latvijā, kas ļauj vienuviet salīdzināt aktuālākos modeļus un iezīmē tirgus tendences.
Par konkursa būtisko nozīmi Latvijas moto nozarē liecina arī aizvien pieaugošais dalībnieku skaits – šogad startē 45 motocikli. Tas apliecina gan tirgus attīstību, gan ražotāju vēlmi salīdzināt savus jaunākos modeļus vienotā, profesionālā testēšanas vidē.
Konkursantu saraksts
1 Aprilia Tuono 457
2 Benda LFC700
3 Benda Napoleonbob 250
4 Benda Napoleonbob 500
5 BMW F 450 GS
6 BMW R 12 G/S
7 BMW R 1300 R
8 BMW R 1300 RT
9 CFMOTO 675 SR-R
10 CFMOTO 675NK
11 Ducati Desmo 450 MX
12 Ducati Panigale V2
13 Ducati XDiavel V4
14 HONDA CB750 HORNET E-Clutch
15 HONDA XL750 TRANSALP E-Clutch
16 JAWA 42 FJ
17 Kawasaki KLE 500D
18 Morbidelli T125
19 Morbidelli T502X
20 Moto Morini Alltrhike 450 HQ White
21 Moto Morini X-Cape 1200 Energy Red
22 MP Korado Supermaxi EFI
23 MV Agusts Brutale 800
24 QJ MOTOR COV 125X
25 QJ MOTOR FORT 4.0
26 QJ MOTOR SRT 900 SX
27 QJ MOTOR SRV 125
28 QJ MOTOR SRV 600 V
29 QJ MOTOR SVT 650 V2
30 Rieju Aventura 125
31 Rieju Aventura Rally 3071
32 Rieju MR Pro 125
33 Rieju NKD 125 R
34 Rieju Xplora 557 S
35 Rieju Xplora 707 X
36 Royal Alloy TG 350 Side Car
37 Suzuki DL800 DE
38 Suzuki DR-Z4SM
39 Suzuki GSX-S8R
40 Triumph Daytona 660
41 Triumph Scrambler 400 XC
42 Triumph Trident 800
43 Vespa GTS 125 Super Sport
44 Voge DS800X Rally
45 Voge DS900X
Tuvākajā laikā žūrija turpinās vērtēšanas procesu, bet motociklu cienītāji aicināti sekot līdzi konkursam un piedalīties tautas balsojumā. Plašāka informācija pieejama vietnē www.gadamotocikls.lv