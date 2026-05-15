Piektdien vietām līs, bet daudzviet gaiss iesils līdz +22 grādiem
Piektdien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem, mākoņaināka diena būs valsts austrumos.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12..+15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +18..+22 grādiem pārējā Latvijā.
Rīgā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaiss sasils līdz +21 grādam, vēsāks būs pie jūras, kur iegriezīsies ziemeļu vējš.
Laikapstākļus nosaka pazemināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī 1004-1008 hektopaskāli.
Vietām valsts rietumu un centrālajā daļā - galvenokārt Zemgalē un Pierīgā - saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.