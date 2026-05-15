Pēc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma kavējas vilcieni Zilupe-Rīga un Indra-Rīga
Naktī uz piektdienu pierobežas novados izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe-Rīga un Indra-Rīga, liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Vilciens Zilupe (plkst. 3.31)-Rīga (plkst. 7.59) brauc ar nedaudz vairāk kā trīs stundu kavējumu, bet vilciens Indra (plkst. 5.25)-Rīga (plkst. 8.59) brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu.
Jau vēstīts, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sociālajos medijos informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Piektdien īsi pēc plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) paziņoja, ka apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies.
