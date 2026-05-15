Remigranti tiksies jūras krastā, lai veicinātu izpratni par atgriešanos tēvzemē
24. maijā Tūjā pie jūras notiks emocionāls pasākums “Step Into My Shoes”, kas aicinās iejusties remigrantu pieredzēs, klausoties audio stāstus un piedaloties radošās aktivitātēs, lai veicinātu empātiju, piederību un izpratni par atgriešanās ceļiem uz Latviju.
24. maijā Limbažu novada Tūjā pie jūras krasta norisināsies īpašs un emocionāli piesātināts pasākums “Step Into My Shoes”, kura mērķis ir veidot empātiju, piederības sajūtu un dziļāku izpratni par remigrantu pieredzēm. Pasākumu sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu organizē remigrante Ilze Vītola, kura kopā ar ģimeni Latvijā atgriezās pirms gada pēc 13 Lielbritānijā pavadītiem gadiem.
Pasākums notiks Jūras Dzeņu kempingā Liepupē, Tūjā, Limbažu novadā, no plkst. 11:30 līdz 16:30. Tajā aicināti piedalīties remigranti, viņu ģimenes, bērni un ikviens interesents.
Pasākuma centrālā ideja ir simboliski “iekāpt cita cilvēka kurpēs”. Dalībniekiem būs iespēja doties pastaigā gar jūras krastu, uzvelkot cita cilvēka kurpes un klausoties audio stāstus par dažādu remigrantu dzīves pieredzēm, izaicinājumiem, drosmi un ceļu atpakaļ uz Latviju. Audio stāsti būs pieejami QR kodu formātā, un tajos izskanēs aptuveni 10–15 cilvēku personīgie pieredzes stāsti.
“Katra pieredze ārpus Latvijas cilvēku ir veidojusi – devusi zināšanas, drosmi, vērtības un idejas. Atgriežoties Latvijā, mums ir ļoti daudz, ko dot sabiedrībai un vienam otram,” uzsver pasākuma idejas autore Ilze Vītola.
Pasākuma laikā dalībnieki ne tikai klausīsies stāstus, bet arī vāks dabas materiālus, no kuriem vēlāk veidos personīgas mandalas un vizuālus darbus, atspoguļojot savas sajūtas un pārdomas. Kopīgi tiks radīts arī simbolisks vēstījums Latvijai – uz īpaša koka dēļa ikviens varēs atstāt savu pienesumu, pieredzi vai ideju, ko viņš nes Latvijai.
Noslēgumā paredzēta kopīga zupas baudīšana pie ugunskura, sarunas un jaunu kontaktu veidošana. Dienas izskaņā plānots izveidot simbolisku kurpju instalāciju jūras krastā – vienotu stāstu par cilvēkiem, pieredzēm un ceļiem, kas veduši atpakaļ uz Latviju.
Pasākuma programma: * 11.30–12.00 – ierašanās un iepazīšanās aktivitātes; * 12.00–13.00 – pastaiga gar jūru un audio pieredzes stāsti; * 13.00–14.00 – mandalu un personīgo darbu veidošana; * 14.00–15.00 – kopīgais vēstījums Latvijai; * 15.00–16.30 – zupa, sarunas un tīklošanās.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Pieteikšanās līdz 22. maija plkst. 17.00, rakstot uz e-pastu: inga.madzule@vidzeme.lv.