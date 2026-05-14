Ja šonedēļ neparādīsies jauni masalu uzliesmojuma gadījumi, SPKC to uzskatīs par beigušos
Ja līdz 17. maijam netiks reģistrēts neviens jauns ar masalu uzliesmojumu saistīts gadījums, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) to varēs uzskatīt par beigušos, pavēstīja SPKC pārstāve Ilze Ūdre.
Centrā skaidro, ka infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība ir nepārtraukts process un katrs ziņotais infekcijas gadījums tiek epidemioloģiski izmeklēts, organizējot infekcijas kontroles pasākumus.
Ja līdz 17. maijam netiks reģistrēts neviens jauns ar uzliesmojumu saistīts masalu gadījums, varēs uzskatīt, ka uzliesmojums ir beidzies un veiktie pasākumi masalu perēkļos ir palīdzējuši ierobežot vīrusa izplatīšanos, skaidroja Ūdre.
Kā vēstīts, masalas ir ļoti lipīga infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. SPKC iepriekš aicinājis iedzīvotājus pārliecināties par vakcinācijas statusu, īpaši gadījumos, ja bijusi iespējama saskare ar inficētu personu.
Masalu uzliesmojumā līdz 21. aprīlim tika reģistrēti kopā 49 saslimušie, liecina SPKC dati. Visvairāk saslimušo reģistrēti bērnu un pusaudžu vidū, vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Epidemioloģiski saistīti ir 43 gadījumi, bet četriem saslimšanas gadījumiem infekcijas avots nav noskaidrots.
Jau ziņots, ka liela daļa saslimušo ir Rīgas Valdorfskolas audzēkņi.
SPKC skaidrojis, ka uzliesmojumā apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels. Apzinātas gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Kontaktpersonām sniegtas rekomendācijas, tostarp norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, ieskaitot pašizolāciju. Informācija, kas nepieciešama kontaktpersonu medicīniskās novērošanas nodrošināšanai, tiek nodota ģimenes ārstiem. Informācija attiecas uz slimības simptomu uzraudzību, nepieciešamības gadījumā - laboratorisko pārbaudi, kā arī vakcinācijas statusa izvērtēšanu.
SPKC ir nosūtījis metodisko materiālu ārstniecības personām un slimnīcām, lai aktualizētu masalu diagnostikas, uzraudzības un profilakses jautājumus, jo infekcijas kontroles pasākumu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik ātri masalu gadījumi tiek konstatēti un attiecīgi par tiem ziņots SPKC, lai varētu sākt nepieciešamos pasākumus.
Centrā vērš uzmanību, ka masalas ir ļoti lipīga infekcija, kas nereti izraisa nopietnas komplikācijas. Inficēties iespējams pat uzturoties telpā, kur divas stundas iepriekš atradies masalu slimnieks, un vienīgais efektīvais aizsardzības līdzeklis pret šo slimību ir vakcinācija.
SPKC dati liecina, ka bērnu vakcinācijas aptvere pret masalām Latvijā ir samazinājusies un nesasniedz kolektīvajai imunitātei nepieciešamo 95% līmeni.