Tīra māksla vai apzināta karoga noniecināšana? “Kim?” aizstāv mākslinieka Kaspara Groševa pasākumā notikušo ASV karoga vazāšanu pa zemi
Iepriekšējā nedēļā rakstījām par to, kā Kultūras ministrijas un Laikmetīgās mākslas centra “Kim?” atbalstītā pasākumā, performances ietvaros, pa zemi tika izvazāts ASV valsts karogs. Drīz vien no centra saņēmām apgalvojumus, ka paustais esot “maldinošs”.
Kā jau minējām, aprīļa beigās Laikmetīgās mākslas centrā “Kim?” noritēja mākslinieka Kaspara Groševa izstādes “Dzīvo ar / Domā par” (Live With/Think About) atklāšana. Spriežot pēc fotogrāfijām, šajā modernās mākslas notikumā atradās vieta arī klaji vecmodīgam, arhaiskam un banālam rituālam ar valsts karogu.
“Paldies visiem, kas atnāca ceturtdien uz sālsmaizi! Viss turpināsies līdz 7. jūnijam – lielākoties būšu klātesošs “Kim?” telpās, dažkārt pa vakariem ieplānotas nelielas improvizācijas ar dažādiem mūziķiem un notiks citi radoši un mazāk radoši procesi, tā kā nāciet ciemos [...],” par savu izstādi “Facebook” rakstīja pats mākslinieks.
No avotiem internetā redzams, ka pasākumā notika atklāšanas performance ar nosaukumu “011668 (ASV)”. Vienlaikus fotogrāfijās ir manāms, kā mazā telpā, apkārt sēžot skatītājiem, pa vidu uz grīdas ir nomests ASV valsts karogs. Tas atsevišķās bildēs redzams netīrs un, aizskaram vairāku sanākušo kurpes.
Savā iesniegumā Jauns.lv centrs uzkrītoši norobežojas no pašu atbalstīta mākslinieka pauž, ka “[...] apgalvojumi neatbilst faktiskajiem apstākļiem un rada maldinošu priekšstatu par notikušo, vienlaikus negatīvi ietekmējot “Kim?” Laikmetīgās mākslas centra un iesaistīto personu reputāciju. Atklāšanas pasākuma laikā notika ASV mākslinieka “011668” performance, kuras ietvaros tika izmantots mākslinieka izmantots ASV karogs kā performatīvā darba elements. Performance neietvēra ASV karoga mīdīšanu vai apzinātu noniecināšanu. Tāpat publikācijā ietvertās interpretācijas, sasaistot konkrēto performanci ar “Kim?” Laikmetīgās mākslas centra institucionālu vai politisku nostāju, neatbilst faktiskajai situācijai. Performance bija individuāls mākslinieka autordarbs laikmetīgās mākslas kontekstā.”
Zinot, kas bija redzams fotogrāfijās, par to – tika vai netika ASV karogs noniecināts – ļausim izlemt lasītājiem:
Vai taisnība, ka 30.aprīlī "mākslinieka" un VKKF (nodokļu maksātāju) fonda tērētāja K.Groševa izstādes atklāšanas laikā galerijā "Kim" tika samīdīts ASV karogs ?— Alnis Zaķis (@AlnisZakis) May 5, 2026
Tā redzams pēc šiem atklāšanas foto. pic.twitter.com/uaCyC1sK45
Jādomā, ka Latvijā nostiprinājusies izpratne par to, kā būtu jāattiecas pret Latvijas valsts karogu, ir attiecināma arī uz mūsu tuvākā, svarīgākā sabiedrotā suverenitātes simboliem.
Grūti arī uztvert, cik ļoti mākslas centrs turas pie saviem augstāk aprakstītajiem argumentiem, ja reiz fotogrāfijas no mākslinieka sociālajiem tīkliem, kurās šādā stāvoklī redzams ASV karogs, ir kaut kāda iemesla dēļ pazudušas.
Vienlaikus jāatgādina, ka šajā visā notikumā būtiskas ir dažas citas nianses – konkrētais mākslinieks Kaspars Groševs ir Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) naudas tērētājs. Fondu savā paspārnē, kā zināms, tura Kultūras ministrija (KM), kuru šobrīd pārvalda tā pati partija, kura Aizsardzības ministriju – “Progresīvie” (ar visu to, ka stipri kritizētais ministrs nu ir atkāpies). Kultūras ministrija kā izstādes atklāšanu, tā arī pašu performanci reklamēja savā mājaslapā.
Attiecīgi apstākļos, kuros Latvijas pierobežā nu jau par regulāru pamazām kļūst dronu apdraudējums un debesis arvien biežāk skan tā, kā skan Ukrainas debesis, konkrētā performance ir viens no piemēriem, kā par valsts naudu tiek organizēta šādu “signālu” sūtīšana pašam svarīgākajam Latvijas sabiedrotajam.
Un šādas epizodes pavisam noteikti ir mediju uzmanības vērtas visā to pilnībā un kontekstā.