Šodien 16:09
Rīgā jau divas dienas tiek meklēta 79 gadus vecā Larisa Gorelova. Kundzei ir veselības problēmas
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo 1947. gadā dzimušo Larisu Gorelovu.
Kundzes atrašanās vieta nav zināma kopš šā gada 7. maija. Policijas rīcībā ir informācija, ka personai, iespējams, ir veselības problēmas. Pazīme: 155 cm gara, vidējas miesas būves, sirmi mati. Sievietei ir piepampušas rokas un kājas. Ģērbusies melnā jakā, biksēs, kājās melni zābaki. Iespējams, galvā melna vai pelēka cepure.
Bezvēsts pazudušās Larisas Gorelovas atrašanās vieta nav zināma kopš 7. maija.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!