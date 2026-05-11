Šodien 08:48
Meklē pazudušo Viktoru Bordovski, kurš pēdējo reizi redzēts pie tirdzniecības centra "Akropole"
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Viktoru Bordovski
Jaunietis pēdējo reizi redzēts šā gada 10. maijā ap pulksten 20.00 pie tirdzniecības centra "Akropole" Rīgā, Latgales ielā. Jaunietis, iespējams, var atrasties Ķengaraga rajonā.
Pazīmes: augums ap 170 cm, vidējas miesas būves, blondi, vidēja garuma mati. Bija ģērbts tumši zilā "Armani" sporta kostīmā, melnā vestē un melnos sporta apavos ar dzelteniem elementiem.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.