No šodienas Rīgā notiks ūdensvadu hlorēšana, tāpēc uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni
Gatavojoties vasaras sezonai, kā arī lai palielinātu drošību ūdensvada tīklos, no šodienas līdz 15. maijam plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana, informēja SIA "Rīgas ūdens" Komunikācijas daļa.
Lai gan ūdensvadu dezinficēšana veselībai draudus nerada, tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni.
Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Mājdzīvniekiem, putniem, dekoratīvajām zivtiņām paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt, tāpat nepieciešams rīkoties arī telpaugu laistīšanas gadījumos.
Ūdensvadu dezinficēšana sāksies šodien plkst. 00 ūdens padeves sūkņu stacijās vienlaicīgi, dezinficējošajai vielai vienmērīgi izplatoties visā pilsētas ūdensvada tīklā.
Šo darbu laikā krāna ūdens iegūst nepatīkamu aromātu un tam var būt arī neliela hlora piegarša, taču šī viela dezinfekcijas nolūkos izmantojamajos daudzumos nav veselībai kaitīga vai bīstama.
"Rīgas ūdens" situāciju nepārtraukti monitorēs, rūpīgi sekojot hlora koncentrācijai ūdenī.
Ūdensvada tīklu dezinficēšana profilaktiskos nolūkos vēlama divreiz gadā, bet ne retāk kā reizi divos gados. "Rīgas ūdens" iecerējis ūdensvadu dezinfekciju turpmāk veikt divreiz gadā vai arī biežāk, ja rastos tāda nepieciešamība. Šī gada otrā ūdensvadu dezinfekcijas reize plānota rudenī.
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens" pagājušo gadu noslēdzis ar vairāk nekā 590 000 eiro peļņu, liecina informācija uzņēmuma revidētajā 2025. gada pārskatā.
Uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2024. gadu, pieauga par 5,2% un sasniedza 80,32 miljonus eiro.