Pastendes pirmsskolas izglītības iestādei "Ķipars" jauna vadītāja
Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" vadītājas iecelšanu amatā – tajā apstiprināta Inga Volmane.
Līdz šim viņa strādāja par Laucienes pamatskolas vadītājas vietnieci, bet iepriekš pildīja pirmsskolas izglītības skolotājas pienākumus Talsos un Laucienē.
Atbildot uz domes sēdē uzdotajiem jautājumiem, Volmane par galveno prioritāti izvirzīja kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu, īpaši uzsverot individuālu pieeju katram bērnam.
Viņas redzējumā ir būtiski atbalstīt ikvienu audzēkni un palīdzēt pedagogiem ar praktiskiem rīkiem un metodēm, lai viņi spētu saskatīt katra bērna personību un veicinātu tās attīstību.
Svarīga loma būs arī komandas stiprināšanai – Volmane vēlas veidot saliedētu un profesionālu kolektīvu, kas spēj gan sasniegt izvirzītos mērķus, gan kopīgi risināt problēmas. Viņasprāt, saruna un savstarpēja sadzirdēšana ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz stiprināt kolektīvu un uzlabot darba vidi.
Tāpat tika uzsvērta bērnudārza nozīme vietējā kopienā, veicinot ciešu sadarbību ar vecākiem un citām institūcijām, kā arī organizējot kopīgus pasākumus. Kā vienu no vērtībām, ar ko lepoties, Volmane izceļ tautisko deju tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu.
Volmane amatā tika ievēlēta ar vienbalsīgu 15 sēdē klātesošo deputātu atbalstu, un darba tiesiskās attiecības viņa uzsāks 9. jūnijā.
Autors: Ilze Voitiņa, Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste