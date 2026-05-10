Selma Levrence zaudēs Saeimas deputātes mandātu, atgriežoties Sprūdam
Līdzšinējam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence, apstiprināja "Progresīvo" preses sekretārs Toms Zariņš. Levrence deputāta mandātu ieguva pērn pēc pašvaldību vēlēšanām, kad "Progresīvo" Saeimas deputāte Marita Lūse tika ievēlēta Rīgas domē.
Jau ziņots, ka vienlaikus ar Sprūda lēmumu par atkāpšanos no amata Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pieprasījusi Sprūda demisiju un paziņoja, ka uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt ministra amatu. Premjere lēmumu pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un plašākām problēmām aizsardzības nozarē.
Šādu ierakstu valdības vadītāja sociālo mediju platformā "X" publicējusi īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda šovakar pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) no ieraušanas politiskā kampaņā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka 7. maija agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.