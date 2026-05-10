Augšdaugavas novada Bibliotēku nedēļas dienasgrāmata: atrodi savu foto!
Augšdaugavas novadā aprīļa nogalē plaši tika atzīmēta “Bibliotēku nedēļa 2026” ar vadmotīvu “Bibliotēkas nākotnei”. Šajā nedēļā tika apvienoti vēsturiski akcenti, tehnoloģiju inovācijas un radoši notikumi. Nedēļas spilgtākie mirkļi un notikumi apkopoti īpašā dienasgrāmatā, kuras fotogrāfijās sevi var atrast aktīvākie novada grāmatmīļi.
No 20. līdz 28. aprīlim visā Augšdaugavas novadā pirmo reizi ar plašu pasākumu programmu tika atzīmēta “Bibliotēku nedēļa 2026”. Šī tradīcija Latvijā tiek kopta jau kopš 1997. gada, kad to pirmo reizi organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrība, lai izceltu bibliotēku nozīmi sabiedrības izglītošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Kā šī gada vienojošais vadmotīvs tika izvēlēts “Bibliotēkas nākotnei”.
Augšdaugavas novadā nedēļa sākās ar vēsturisku akcentu Laucesas pagastā, kur tika atklāta unikāla ekspozīcija par starpkaru perioda mācību grāmatām. Inovācijas un tehnoloģijas spilgti iezīmējās Subatē, kur apmeklētāji varēja izmēģināt virtuālās realitātes tehnoloģijas un Sensorās istabas interesanto piedāvājumu, savukārt aktīvās atpūtas cienītāji devās bibliopārgājienā Pilskalnē. Īpaša uzmanība tika veltīta arī starptautiskajai sadarbībai un netradicionāliem formātiem - Naujenē un Višķos viesojās bibliobuss no Lietuvas, bet Naujenes bibliotēkas „Biblionakts” ietvaros apmeklētājus priecēja dauzpusīga programma, tostarp, aktiera Jēkaba Reiņa monoizrāde. Ilūkstē interesentiem bija iespēja iepazīties ar pilsētas bibliotēkas vēsturi laika griežos. Pasākumu cikla izskaņā Bebrenē uz diskusiju par folkloru un literatūru pulcināja Māris Mičerevskis, vēlreiz apliecinot, ka bibliotēka ir vieta, kur satiekas vēsture, mūsdienas un radošas personības.
To, cik krāšņi novadā aizvadīta “Bibliotēku nedēļa”, var aplūkot vienotā apkopojumā – dienasgrāmatā, kurā izcelti spilgtākie notikumi un fotomirkļi: www.augsdaugavasnovads.lv/lv/media/8591/download?attachment.