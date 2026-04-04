"Neviens nevarēs aizmirst mūsu kāzu dienas datumu!" Augšdaugavas novadā zīmīgā dienā dzimusi jauna ģimene
Augšdaugavas novada pašvaldības domes ēkā notika kāzu ceremonija - pirmās reģistrētās laulības atjaunotajā sēžu zālē, kur jāvārdu viens otram teica Ralfs un Jūlija Špuras.
Abi jaunieši ir Augšdaugavas novada iedzīvotāji, nāk no Ilūkstes un Subates, bet satikās vien pirms diviem gadiem, kopā strādājot vienā darbā – Daugavgrīvas cietumā.
Par savu kāzu datumu apzināti izvēlējušies 1. aprīli – Joku dienu, taču savu laulību gan uztverot ļoti nopietni.
"Datums ir ļoti neparasts, jautrs, tikpat interesants kā mūsu dzīve, jo arī mēs visu dzīvi esam draugos ar humoru. Domāju, ka šī diena paliks vienmēr atmiņā, jo neviens nevarēs aizmirst mūsu kāzu dienas datumu," smejas Jūlija.
Augšdaugavas novada pašvaldība novēl jaunlaulātajiem ilgu, laimīgu, mīlestības piepildītu un saticīgu kopdzīvi.
Arī Jauns.lv sveic jauno Špuru ģimeni.