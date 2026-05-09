Cilvēki Esplanādē stāv rindā uz bezmaksas dzimumzīmju pārbaudi
"Veselības centrs 4" kampaņas "Sargi savu ādu!" laikā Esplanādē bez maksas pārbauda dzimumzīmes.
Cilvēki steidz izmantot iespēju un stāv garā rindā, lai bez maksas pārbaudītu dzimumzīmes
Esplanādē, Rīgā sestdien vērojama liela cilvēku interese par iespēju bez maksas pārbaudīt dzimumzīmes, ko nodrošina "Veselības centrs 4" (VC4) kampaņas "Sargi savu ādu!" gaitā.
VC4 pārstāve Inguna Almbauere atklāja, ka interese no iedzīvotājiem ir līdzīga kā pagājušajā gadā, un veidojas interesentu rinda. Pārbaudes notiek rindas kārtībā bez iepriekšējā pieraksta.
Viņa pieļāva, ka akcijai atvēlētajā laikā līdz plkst. 18 speciālisti pārbaudīs aptuveni 400 cilvēku ādas veidojumus.
Ar kampaņu VC4 vēlas aicināt iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību ādas veselībai un ādas vēža riskiem.
Uzņēmumā norāda, ka Latvijā ādas vēža risks ir augsts, jo būtiska daļa iedzīvotāju pieder gaišās ādas fototipam, kas ir jutīgāks pret ultravioletā starojuma ietekmi. Risku palielina arī saules apdegumi, uzturēšanās saulē bez aizsardzības un solāriju lietošana.
Kā norāda VC4, ādas ļaundabīgie audzēji, konkrēti melanoma, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā. Lielākam melanomas riskam pakļauti gaišas ādas cilvēki, tie, kuriem bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā, cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju vai samērā lielām dzimumzīmēm ar neregulārām robežām un nelīdzenu virsmu, kā arī tie, kuru radiniekiem šī slimība ir konstatēta. Paaugstināts risks ir arī cilvēkiem, kuri slimojuši ar citu ādas audzēju, kā arī tiem, kuri pārmērīgi sauļojas vai apmeklē solāriju.
VC4 filiāles "Dermatoloģijas klīnika" metodiskā vadītāja, dermatoloģe Jūlija Deksne uzsver, ka ādas veselības skrīninga pārbaudes ir būtiskas, jo ne cilvēks pats, ne viņa tuvinieki nevar noteikt, vai veidojums uz ādas ir labdabīgs vai ļaundabīgs. Skrīninga laikā nereti izdodas atklāt melanomu agrīnā stadijā, kas ļauj nekavējoties sākt ārstēšanu un izvairīties no sarežģītākas terapijas.
VC4 skaidro, ka ādas vēzis ir vizuāli diagnosticējams, bet dermatoskopija ļauj to konstatēt arī ļoti agrīnā stadijā, kamēr nav radušies slimības sarežģījumi un tas ir vienkāršāk ārstējams. Tādēļ speciālisti iesaka dzimumzīmes un ādas veidojumus pārbaudīt vismaz reizi gadā.
Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2024. gadā Latvijā pirmreizēji reģistrēti 275 ādas melanomas, 1629 citu ļaundabīgu ādas audzēju un 1107 bazaliomas gadījumi. Tajā pašā gadā no ādas vēža miruši 103 cilvēki, tostarp 65 no ļaundabīgas ādas melanomas un 38 no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem.
No ādas vēža 2023. gadā Latvijā mira 113 cilvēki, 2022. gadā - 122, bet 2021. gadā - 133 cilvēki. VC4 vērtē, ka mirstība no ādas vēža Latvijā pakāpeniski samazinās, taču saslimstība joprojām ir augsta.
Pagājušajā gadā līdzīgā pasākumā VC4 dermatologi vienas dienas laikā bez maksas pārbaudīja dzimumzīmes 323 cilvēkiem. Toreiz tika atklātas trīs melanomas, 14 bazālo šūnu karcinomas, viens displastiskais nevus un 14 aktīniskās keratozes.