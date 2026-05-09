Dažādas aktivitātes, koncerti un diskusijas: visā Latvijā norisinās dažādi Eiropas dienas pasākumi
9. maijā visā Latvijā ar daudzveidīgiem pasākumiem tiek atzīmēta Eiropas diena.
Latvijas iedzīvotāji jau 12. reizi Eiropas dienu atzīmēs, piedaloties Eiropas eksāmenā. Tiešsaistē vietnē "esmaja.lv" šodien tas norisinās pēdējo dienu.
Eksāmenā iespējas pārbaudīt un papildināt savas zināšanas par Eiropas Savienību (ES), tās vērtībām, vēsturi un iespējām. Eksāmens pieejams visām vecuma grupām, un ikviens dalībnieks saņems apliecinājumu par dalību. Pērn Eiropas eksāmenā piedalījās teju 44 000 dalībnieku.
Tāpat šodien Latvijā turpināsies akcija "Rokasspiediens Eiropai". Šī tradīcija radusies Īrijā, un tās pamatā ir rokasspiediens kā simbols, kas apliecina cieņu, sadarbību un vienlīdzību - ES pamatvērtības. Akcijā īpaši aicinātas iesaistīties skolas, taču piedalīties var ikviens.
Eiropas dienas svinības šodien notiek Rīgā, Vērmanes dārzā, kur no plkst. 12 līdz 18 notiks koncerti, diskusijas un dažādas tematiskās aktivitātes, kas ļaus iepazīt ES sniegtās iespējas dažādās jomās, kā arī Latvijas un citu ES valstu kultūru un tradīcijas.
Šo pasākumu organizē Rīgas dome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, piedaloties Eiropas Parlamenta birojam Latvijā, ES dalībvalstu vēstniecībām Latvijā, valsts institūcijām un partneriem.
Eiropas diena tiks atzīmēta arī Latvijas reģionos.
Daugavpilī šodien no plkst. 11 līdz 15 pilsētas Centrālajā parkā parkā notiks pasākums "Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē". Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti piedalīties sportiskās un izglītojošās aktivitātēs un lielformāta pagalma spēlēs.
Liepājā no plkst. 12 līdz 16 Eiropas diena tiks atzīmēta ar interaktīvām un izglītojošām aktivitātēm. Tās norisināsies skvērā pie koncertzāles "Lielais dzintars".
Tāpat no plkst. 12 dažādās Liepājas kultūrvietās notiks projekta "E75 Art Bus" mākslinieku performances.
Jaunieši no visas Latvijas šajās dienā piedalās trīs dienu programmā "Ielec Eiropas vilcienā!" un dodas uz Latvijas jauniešu galvaspilsētu Rēzekni. Pasākumā paredzētas aktivitātes un darbnīcas par pilsonisko līdzdalību un iespējām Eiropas jaunatnes programmās.
Pasākumi notiks arī citviet Latvijā.
Visā Eiropā 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena. Šī ir diena, kad pirms 76 gadiem tika pieņemta Robēra Šūmana deklarācija, kas lika pamatus mūsdienu ES.