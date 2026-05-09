Naktī uz sestdienu noticis kārtējais apdraudējums Latvijas gaisa telpā, aktivizēti arī NATO iznīcinātāji
Sestdienas naktī Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados tika izsludināts apdraudējums. NBS ziņo, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.
Šonakt īsi pēc plkst. 2.00 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes un Ludzas novados. Neilgi pēc pirmā brīdinājuma šūnapraides paziņojumi tika izsūtīti arī Alūksnes un Balvu novados.
Pulksten 3:16 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais gaisa telpas apdraudējums Rēzeknes, Ludzas, Balvu un Alūksnes novados ir noslēdzies. NBS informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) sestdienas naktī pavēstīja, ka pašvaldībā saņēma informāciju par patrulēšanu un NATO iznīcinātāju pacelšanu gaisā. Naktī pašvaldībai nebija ziņu, ka būtu nokritis kāds drons.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.