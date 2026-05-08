Asociācijas aicina pārtraukt Rīgas publiskā apgaismojuma ESKO iepirkumu un norāda uz iespējamiem konkurences un interešu konflikta riskiem
Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācija un Latvijas Energoefektivitātes Asociācija, kas kopā apvieno vairāk nekā 30 nozares uzņēmumus un ekspertus, ar vēstuli vērsušās pie Rīgas domes un Iepirkumu uzraudzības biroja, aicinot izvērtēt Rīgas publiskā apgaismojuma ESKO projekta iepirkumu Nr. AMD 2025/91 un lemt par tā pārtraukšanu.
Šobrīd iepirkums Nr. AMD 2025/91 ir par dokumentācijas izstrādi nākamajam Rīgas publiskā apgaismojuma ESKO projektam. Plānotais ESKO projekts pēc sava mēroga būs viens no lielākajiem šāda veida projektiem Latvijā, aptverot vairāk nekā pusi no valsts publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras, savukārt plānotā iepirkuma apjoms pārsniegs 10 miljonus eiro.
Par projekta dokumentācijas izstrādātāju izraudzīta SIA "Livarts", kurai paredzēts izstrādāt vairāk nekā 36 000 Rīgas ielu apgaismojuma gaismekļu modernizācijas projekta dokumentāciju, veikt esošās situācijas auditu, sagatavot nākamā iepirkuma nolikumu un piedalīties iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanā.
Asociācijas norāda uz vairākiem būtiskiem riskiem
Pirmkārt, bažas rada SIA "Livarts" kapacitāte un finanšu rādītāji. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju uzņēmuma 2024. gada apgrozījums bija 17 478 eiro, uzņēmums strādājis ar zaudējumiem, tam vairākus gadus bijis negatīvs pašu kapitāls un zemi likviditātes rādītāji. Uzņēmumā ir viens darbinieks. Tāpat kopš uzņēmuma dibināšanas 2012. gadā identificējams tikai viens neliela apjoma publiskā iepirkuma projekts.
Otrkārt, asociācijas saskata iespējamu interešu konflikta un konkurences ierobežošanas risku. Publiski pieejamā informācija liecina par SIA "Livarts" īpašnieka Vilņa Strazda profesionālām saistībām ar uzņēmumu "RCG Lighthouse" un tā meitas uzņēmumu "Lighthouse ESCO", kas darbojas apgaismojuma ESKO projektu jomā. Vienlaikus tieši SIA "Livarts" izstrādās tehnisko specifikāciju un vērtēšanas kritērijus, kā arī piedalīsies piedāvājumu izvērtēšanā nākamajā publiskā apgaismojuma ESKO iepirkumā, kura plānotais apjoms pārsniegs 10 miljonus eiro.
"Asociāciju ieskatā šāda situācija rada nopietnas šaubas par godīgas konkurences un iepirkuma procesa neitralitātes nodrošināšanu," norāda Asociācijas.
Asociācijas uzskata, ka šāda mēroga projektā būtu nepieciešama plašāka nozares ekspertu un profesionālo asociāciju iesaiste, lai nodrošinātu caurspīdīgu, tehnoloģiski neitrālu un godīgas konkurences principiem atbilstošu iepirkuma procesu.
Asociācijas aicina Rīgas pašvaldību izvērtēt identificētos riskus un lemt par iepirkuma pārtraukšanu, savukārt Iepirkumu uzraudzības biroju – pievērst īpašu uzmanību iespējamiem konkurences un interešu konflikta riskiem, izvērtējot to ietekmi uz iepirkuma tiesiskumu.