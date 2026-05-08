Lielie pavasara darbi Talsu novadā: remontē tiltus, rastaurēs kapliču, stāda tūjas
Talsu novadā norit pavasara darbi: ceļu uzturēšana, tiltu remonti, laipu un pontonu uzstādīšana, kā arī publisko telpu labiekārtošana un drošības uzlabošana. Līdztekus turpinās vairāki iesāktie projekti Sabilē, Lībagos, Strazdē, Virbos, Stendē, Valdemārpilī un Laucienē.
Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu apvienību pārvaldes informē par saviem aktuālajiem pavasara darbiem. Visā novada teritorijā notiek ceļu uzturēšanas darbi – tiek planēti grantētie ceļi, notiek bedrīšu remonts. Pagastu un pilsētu pārvaldes kopā ar iedzīvotājiem aktīvi iesaistījās sakopšanas darbos Lielās talkas ietvaros – tika labiekārtota teritorija, veikti remonta un sakopšanas darbi. Tāpat novads tika saposts Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem.
Sabilē
Pēc tiltu galvenās inspekcijas norādījumiem, notiek Sabiles tilta apkopes darbi – balstu attīrīšana, konstrukciju betona tīrīšana ar smilšu strūklu un citi tilta apkopes darbi. Darbus veic SIA „Katleri”, līguma darbības nobeiguna termiņš – 5. jūnijs. Tiklīdz laika apstākļi atļaus, tiks veikta dubultās virsmas apstrāde Meža ielai līdz vecpilsētas centram. Tāpat notiek Brinkenu kapličas restaurācijas projekta izstrāde.
Lībagos, Strazdē, Virbos un Stendē
Noslēgts līgums par logu izgatavošanu un uzstādīšanu Lībagu bibliotēkā un Lībagu pārvaldes ēkā.
Strazdē izsludināta cenu aptauja pontona laipas piegādei un uzstādīšanai Strazdes parka dīķī – vecais tilts ir kļuvis bīstams. Jaunā tilta projekts un vizualizācija tika izstrādāta jau 2019. gadā. Jaunā tilta remontdarbus plānots pabeigt līdz 6. jūnijam. Ar dubultās virsmas apstrādi tiks atjaunots segums ceļam gar Rasām Lībagu pagastā, Ceriņu ceļš Strazdē, Bērzu iela Stendē un Kalna iela Virbos. Darbi tiek veikti par iegūto finansējumu no atsavinātajiem īpašumiem. Izsludināta cenu aptauja Karoga laukuma labiekārtošanai Stendē.
Valdemārpils apvienības pārvaldē
Noslēgts līgums un uzsākti darbi tiltu remontiem Valdemārpils apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā. Saņemts pretendentu piedāvājums pontona laipas piegādei un uzstādīšanai Tiņģeres centra dīķī. Tiņģerē pabeigta elektrības pieslēguma izveide videonovērošanas kamerām.
Laucienes apvienības pārvaldē
Izsludināts iepirkums laipas iegādei un piegādei Pļavu ezerā. Iegādāti un iestādīti 80 tūju stādi Ķūļciema BLPC dzīvžoga veidošanai. Izsludināts iepirkums laipas iegādei un piegādei Dursupes Dzirnavezerā. Iegādāta traktora pļaujmašīna–smalcinātājs.